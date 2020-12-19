Коронавирус 19 декабря: в Белгороде 38 новых заражений, в Старооскольком горокруге - 29, в Белгородском районе – 19, в Ровеньском – 18

19 декабря: в Белгороде 38 новых заражений коронавирусом, в Старооскольком горокруге 29, в Белгородском районе – 19, в Ровеньском – 18. Фото: "КП" Архив

Как сообщил областной штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в регионе за минувшие сутки скончалось еще 5 человек. На 19 декабря COVID-19 подтвержден у 179 новых пациентов, всего число заболевших с начала пандемии составило 19 605 жителей. Наибольшее число новых случаев заражения в Белгороде – 38 новых ковидпациентов (всего 5 239), в Старооскольском городском округе – 29 (2 903), в Белгородском районе – 19 (1 956), в Ровеньском районе – 18 (108).

В Яковлевском районе за минувшие сутки заболели 10 жителей (всего 902), есть заражения и в других муниципалитетах области. С полной картиной «захвата» коронавирусом региона можно познакомиться ниже.

Распространение коронавирусной инфекции в муниципалитетах области. Фото группы ВКонтакте Коронавирус.Областной штаб.

Среди умерших тяжелых пациентов за минувшие сутки, сообщают в департаменте здравоохранения Белгородской области — два жителя Белгорода 1951 и 1955 годов рождения, житель Грайворонского городского округа 1957 года рождения и житель Старооскольского городского округа 1960 года рождения. Все четверо проходили лечение в городской больнице №2. Еще одна скончавшаяся — жительница Шебекинского городского округа, которая проходила лечение на базе Шебекинской ЦРБ.