Активы «Открытия» выросли на 9%

Регуляторный капитал банка с начала года вырос на 45 миллиардов рублей.

Таковы главные показатели, рассчитанные по внутренней методике банка на неконсолидированной основе.

Конкретней, за 11 месяцев года активы банка «Открытие» выросли 2,5 триллиона рублей, а чистая прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета 80,2 миллиарда.

Кредитный портфель до вычета резервов с начала года увеличился на 17% до 1,7 триллиона рублей. Показатель по юридическим лицам вырос на 183 миллиарда: объем выданных корпоративных кредитов оказался на 36% выше, чем за аналогичный период 2019 года, клиентам сегмента малого и среднего – плюс 20%.

Кредитный портфель физических лиц вырос на 109 миллиардов рублей: с начала банк выдал на 28% выше по сравнению с 2019-м.

Средства клиентов по итогам 11 месяцев увеличились на 4%, до 1,9 триллиона рублей - в основном за счет роста средств корпоративных клиентов. В структуре средств растет доля текущих счетов, что позволяет банку оптимизировать стоимость фондирования: по состоянию на 1 декабря 2020 года доля текущих счетов в средствах клиентов составила 41% (27% на 1 января 2020 года).

Нормативы достаточности капитала и ликвидности соблюдаются ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» с существенным запасом: по состоянию на 1 декабря Н1.0 составил 14,7% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок), Н26 — 114% (при пороговом значении 100% для системно-значимых кредитных организаций).