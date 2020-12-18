Круглый стол по ТЭК под председательством врио губернатора Белгородской области прошел в Белгородэнерго

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

На базе «Россети Центр Белгородэнерго» состоялось заседание круглого стола по вопросам развития топливно-энергетического комплекса Белгородской области под председательством врио губернатора региона Вячеслава Гладкова.

Участие в заседании приняли профильные заместители губернатора Константин Полежаев и Олег Абрамов, а также руководители компаний ТЭК, представляющие электро- и теплоэнергетику, газо- и водоснабжение.

Врио губернатора подчеркнул, что одна из задач встречи – познакомиться с текущим состоянием дел в энергетике региона и понять, чем он может помочь в решении сложных вопросов. Участники круглого стола доложили об особенностях функционирования компаний ТЭК региона, обсудили вопросы реализации инфраструктурных проектов, направленных на развитие, модернизацию и цифровизацию вверенных отраслей.

фото: персс-служба Белгородэнерго.

В частности, заместитель генерального директора – директор «Россети Центр Белгородэнерго» Сергей Демидов представил результат деятельности филиала за текущий год и рассказал об уже реализованных на территории региона проектах цифровой трансформации.

- Последовательная цифровизация электрических сетей, модернизация основных фондов, внедрение автоматизированных систем делает сети полностью наблюдаемыми и управляемыми, а значит, позволяет повысить надежность и качество электроснабжения потребителей, — подчеркнул Сергей Демидов.

Вячеслав Гладков поддержал инициативу руководителей компаний ТЭК по инновационному развитию предприятий.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

- Цифровая трансформация всех, в том числе социальных отраслей, — один из главных приоритетов, который я ставлю перед собой. То, что вы делаете, вселяет уверенность в реализации моих планов, - отметил Вячеслав Владимирович.

Врио губернатора подчеркнул, что перед ним стоит цель сделать Белгородскую область образцовым регионом в части оказываемых населению услуг, их стоимости, комфорта для жителей, и в этом немалую роль может сыграть энергетика.

- Руководители федеральных структур в беседе со мной отметили, что энергосистема Белгородской области является фактически образцовой. Поэтому регион себя спокойно и достаточно защищенно чувствует с этой стороны. Конечно, есть некоторые вопросы от потребителей и малого бизнеса, но в целом наши энергетики профессионально справляются со своими задачами. Это показал ледяной дождь. Все сработали хорошо, я очень благодарен вам за качественную работу, - сказал Вячеслав Гладков.