Белгородские правоохранители сообщили о задержании группы вымогателей [видео]

В Белгородской области сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в вымогательствах задержаны трое мужчин

В Белгородской области сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в вымогательствах задержаны трое мужчин. Оперативники УгРо и ОМОН доставили в Следственный комитет парней в возрасте 24-х, 19-ти и 28-ми лет. Первые двое - жители Белгорода, последний - шебекинец. О задержанных также известно, что двое из них профессионально занимаются силовыми видами спорта. Кроме того, два человека состоят на учете за немедицинское употребление наркотиков.

- Фигуранты заранее распределяли роли и провоцировали конфликтные ситуации с будущими жертвами. Затем, применяя насилие, они выдвигали потерпевшим требования о передаче денежных средств, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Одной из жертв стал 22-летний местный житель. По предварительным данным, в минувшем октябре сообщники пригласили его на застолье. Когда молодой человек произносил тост, злоумышленники подложили ему на стул сумку, в которой находился телефон с треснувшим дисплеем. Молодой человек, не заметив подвоха, сел на нее. Впоследствии один из фигурантов стал предъявлять гостю претензии по поводу поломки и потребовал возместить ущерб. Молодого человека удерживали в квартире, пока он не нашел возможность отдать часть суммы, а на следующий день прокатили по офисам микрозаймов.

Еще одного местного жителя злоумышленники силой усадили в автомобиль и потребовали вернуть с процентами деньги за якобы сорвавшуюся сделку. В пресс-службе Следственного управления СК России по Белгородской области сообщили, что задержанным инкриминируют вымогательство и незаконное лишение человека свободы. Уголовное дело находится в производстве первого отдела по расследованию особо важных дел. Максимальная санкция наиболее тяжкой статьи – семь лет лишения свободы. Сейчас задержанных проверяют на причастность к другим преступлениям.