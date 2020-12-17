Металлоинвест передал медикам еще два томографа

Сверхсовременное и сверхточное оборудование для эффективной работы врачей.

В торжественной передаче нового оборудования приняли участие врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков, генеральный директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев, первый заместитель генерального директора – директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров, управляющий директор Лебединского ГОКа Олег Михайлов и управляющий директор Оскольского электрометаллургического комбината им. А.А. Угарова Сергей Шишковец.

Для Губкинской центральной районной больницы был приобретен многосрезовый рентгеновский компьютерный томограф Hitachi, оказывающий минимальную лучевую нагрузку на пациента и обладающий высокой скоростью работы, качеством диагностического изображения.

А в Старооскольской окружной больнице Святителя Луки Крымского установлен 80-срезовый компьютерный томограф Canon. Он обладает высокой точностью исследования и позволяет получать качественное трехмерное изображение нужного органа с разной экспозицией. Благодаря передовым технологиям стало возможным и сократить продолжительность обследования. Томограф установлен в отдельном специализированном модульном здании площадью 172 квадратных метров, строительство которого также профинансировал Металлоинвест. Внутри помещения находятся гардеробная, регистратура, процедурная, операторская, кабинет врача–рентгенолога, комната персонала. В сутки здесь планируют принимать до 150 пациентов.

Церемония передачи томографа.

- Большая благодарность Компании за помощь жителям области, – сказал Вячеслав Гладков. – Настолько эффективное взаимодействие между властью, бизнесом и обществом дорогого стоит. Надеюсь, мы продолжим нашу правильную работу.

- Металлоинвест на протяжении многих лет оказывает системную помощь учреждениям здравоохранения. Но в этом году поддержка оказывается в беспрецедентных масштабах и в максимально сжатые сроки, – прокомментировал Назим Эфендиев. – Вклад Компании в здравоохранение регионов присутствия превысил 2 млрд рублей, в том числе 600 млн рублей – инвестиции в медицинские учреждения Белгородской области.

- Приобретение современного томографа для Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского – еще одно звено в комплексе мер, которые предпринимает Металлоинвест для защиты жизни и здоровья всех жителей округа, – отметил Сергей Шишковец, управляющий директор ОЭМК им. А.А. Угарова. – Теперь у врачей появилась возможность оказывать более оперативную и качественную помощь нуждающимся.

При поддержке Металлоинвеста в лечебные учреждения региона также приобретены аппараты ИВЛ, реанимобиль и санитарные автомобили, газоанализаторы крови, маски для неинвазивной вентиляции легких, мониторы пациента, прочее оборудование и лекарственные препараты, средства индивидуальной защиты и дезинфекции для медперсонала. В Старом Осколе, Губкине и Белгороде открыты диагностические лаборатории клинической иммунологии, где проходят исследования на наличие коронавирусной инфекции.