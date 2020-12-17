Белгородские эксперты РЦК и сотрудники предприятий обучались бережливым технологиям

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В этом году образовательная конференция "Школа тренеров Производительность.рф 2020" проводилась в онлайн формате, что позволило привлечь большее количество участников. Представители Белгородской области традиционно принимали участие в масштабном обучающем мероприятии. За три дня проведено 58 мастер-классов, обсуждений и презентаций при участии 50 спикеров из крупнейших компаний России. В школе тренеров приняли участие 748 сотрудников предприятий-участников Национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости".

На онлайн-площадке традиционно собрались внутренние тренеры и HR-специалисты, а также представители предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», заинтересованные в тиражировании инструментов бережливого производства, а также сотрудники региональных центров компетенций.

Во второй день к «Школе тренеров» подключился и генеральный директор ФЦК Николай Соломон. Он рассказал об изменениях нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», которые планируют внести в следующем году:

- У нас появится новая группа предприятий, которым мы будем оказывать расширенную поддержку. В следующем году их 35. С ними мы будем реализовывать 12-месячные проекты, вместо шести. Это два потока-образца, вместо одного. У предприятий будет возможность теперь посмотреть на смежные производством области с, такие как «Продажи и маркетинг», «Логистика и управление запасами», «Корпоративная культура», «Стратегическое и операционное планирование», «Цифровизация и автоматизация» и «Оптимизация обеспечивающих процессов».

Большой отклик у участников получила панельная дискуссия с лидерами рынка в бережливом производстве. В белгородском РЦК отметили, что в течение трех дней участники «Школы тренеров» знакомились лучшими практиками в области организации и проведения обучения, обменивались опытом и подчеркнули важность таких мероприятий для поддержки и развития производственных систем на своих предприятиях.

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