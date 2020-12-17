Полгода работы по улучшению производства

В качестве пилотной на хладокомбинате выбрали линию производства мороженого пломбир в вафельном стаканчике.

Любому предприятию, чтобы идти в ногу со временем и оставаться конкурентоспособными на рынке, нужно постоянно повышать производительность и эффективность компании путем сокращения потерь. Участие в Национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» - отличный шанс улучшить эффективность производства.

АО «Белгородский хладокомбинат» присоединился к нацпроекту в мае этого года, чтобы научиться бережливому производству, и уже подводит итоги реализации пилотного проекта. Предприятие является крупнейшим в Черноземье производителем мороженого и входит в десятку изготовителей лакомства в России. Качество мороженого от «Бодрой коровы» подтверждено не только наличием сертификатов, но и большим количеством золотых медалей всероссийских и международных выставок.

А авторы лучших идей были отмечены руководством.

- Когда мы вступали в проект, самое сложное для нас было – это сплотить коллектив и нацелить их на одну, единую задачу. Нам это удалось. Благодаря сплоченности коллектива мы достигли хороших результатов в повышении производительности труда. Большую роль сыграли РЦК и ФЦК. Они провели ряд планёрок и встреч на объединение усилий. Также были даны методические материалы, у коллектива появился интерес, - отметил Дмитрий Топорков, директор фабрики мороженого АО «Белгородский хладокомбинат».

А авторы лучших идей были отмечены руководством.

В качестве пилотного на хладокомбинате выбрали линию производства мороженого пломбир в вафельном стаканчике. Полгода работы под руководством экспертов Регионального центра компетенций позволили по-другому посмотреть на производственные процессы. За время участия в нацпроекте на комбинате удалось решить ряд проблем:

- снижены простои Автомобиля перемещения мороженого с Фабрики мороженого на оптовый склад посредством установления времени такта процесса и усовершенствования технологии погрузки;

- приняты меры по улучшению процесса и снижению его трудоемкости путем высвобождения грузчиков на выгрузке сахара-песка и муки, привозимых навалом: теперь продукт поступает на паллетах и разгружается с использованием электропогрузчиков;

- в пастеризационно-заготовительном отделении фабрики мороженого внедрена система 5С.

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- Главный итог – это всеобщая вовлеченность. Компания должна, и она это умеет – слышать всех людей, которые подают идеи по улучшению. Второй плюс – это то, что мы научились внедрять методологические изменения в части проектной работы. На эталонном участке мы повысили производительность труда на 10% за счёт ухода от дублирующих процессов, - подчеркнул Дмитрий Топорков. Он также добавил, что полученный опыт можно тиражировать и на других фасовочных линиях.

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Ключом к успеху стало детальное пооперационное изучение всех процессов приемки сырья, производства, хранения, перемещения готового продукта на склад. А для повышения эффективности всего предприятия в рамках проекта были установлены бизнес цели на год, внедрены регулярные планерки на разных уровнях, позволяющие оперативно принимать решения на основе визуальных данных.

- Цели, которые мы перед собой ставили, мы успешно достигли. Это и снижение времени протекания процессов на 33%, это снижение незавершенного производства в потоке производства мороженого пломбир на 12% и повышение выработки в цехе варки с 61 до 71 тонны смеси в сутки, - рассказал Юрий Потапов, руководитель проекта Регионального центра компетенций г. Белгорода.

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Участи в проекте позволило оптимизировать численность персонала, а также повысить производительность труда, уровень квалификации и вовлеченность сотрудников в общий процесс решения проблем. Так, за период действия «Фабрики идей» сотрудники хладокомбината внесли 54 предложения, 16 из которых уже применяются на практике. А авторы лучших идей были отмечены руководством. Таким образом, повышение квалификации происходит и в нутрии производства.

Предприятие не собирается останавливаться на достигнутом, уже установлены бизнес цели на ближайшее будущее.

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