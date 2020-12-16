В Белгородской области девочка обвинила кассира супермаркета в избиении из-за отсутствия маски

скриншот видео.

Видео из белгородского супермаркета стало поводом для громкого скандала. Вечером 16 ноября в соцсети появилась запись, автор которого утверждает, что кассир ударила ее дочь по лицу из-за отсутствия маски (девушка повторяет это несколько раз), затем, по ее словам, сотрудники торговой точки попыталась отобрать у нее телефон.

- Никто тебя не ударял! - оправдывается работник супермаркета.

- Меня ударили! - громко кричит девочка на вид лет 11-12.

- Плач сильнее! - укоризненно добавляет кассир.

Тем временем мама продолжает снимать и обращается к покупателям с просьбой вызывать полицию, мол, у девочки красная щека и царапина на лице.

- Да ее задели случайно. Щека сейчас перестанет быть красной, - продолжает сотрудница.

- Ага, конечно. Не лезьте не в свое дело! - не унимается девочка.

Затем в кадре появляется еще один сотрудник - дочь продавца - и начинает заступаться за мать, пытается закрыть рукой камеру.

Разборки на записи продолжаются еще несколько секунд, затем видео обрывается. Где конкретно произошел инцидент и чем он закончился, вероятно, предстоит разобраться правоохранителям, если участники конфликта все-таки решат к ним обратиться.

12 декабря медицинская маска стала причиной ЧП в Новом Осколе. 24-летний парень зашел в пивную без средства защиты. Разбираться с нарушителем пришлось сотрудникам патрульно-постовой службы. Проследовать с ними в отдел полиции молодой человек отказался. Точнее не просто отказался, а дважды ударил одного из правоохранителей кулаком. В отношении парня возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.