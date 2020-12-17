Белгородцам напоминают: обслуживание газового оборудования проводится ежегодно

Техническое обслуживание газового оборудования проводится не реже 1 раза в год.
Белгородские газовики напоминают гражданам о необходимости заключения договоров на техническое обслуживание внутридомового (ТО ВДГО) и внутриквартирного (ТО ВКГО) газового оборудования со специализированными организациями.
Заключение договоров на техобслуживание регламентировано постановлением Правительства России от 21 июля 2008 года «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан». Если в доме есть газовая колонка или плита, собственники обязаны обеспечивать их надлежащее техническое состояние, своевременно заключать договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования – ВДГО/ВКГО.
Техническое обслуживание проводится по утвержденным графикам, не реже 1 раза в год, в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования». Какие услуги включены в перечень этих работ и услуг – обозначено в приложении к договору.
Важно, что условиях пандемии сотрудники газоснабжающей компании неукоснительно соблюдают необходимые меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции: проходят ежедневный термометрический контроль, при визите используют антисептические средства, медицинские маски и перчатки.
С начала год за отсутствие договора на ТО ВДГО/ВГКО поставщиком была приостановлена подача газа более тысячи абонентам. В 2020 году в Управление государственного жилищного надзора Белгородской области для проведения проверки и привлечения к административной ответственности за уклонение от заключения договора на ТО ВДГО/ВКГО направлена информация в отношении 138 абонентов.
- Безопасная поставка газа возможна лишь при условии своевременного обслуживания газоиспользующего оборудования. Отсутствие договора на техническое облуживание вынуждает нас приостановить поставку газа по истечении 20 дней после направления абоненту уведомления о необходимости заключения соответствующего договора», — подчеркнул заместитель генерального директора по работе с населением ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» Константин Выродов.
Важно строго соблюдать правила использования газа в быту.
Важно знать!
Газовики обращают внимание жильцов газифицированных домовладений и квартир на необходимость соблюдения правил использования газа в быту:
- Не заклеивайте и не закрывайте вентиляционные каналы и дымоходы.
- Постоянно проверяйте тягу в дымовых и вентиляционных каналах.
- Обеспечьте приток свежего воздуха при работе газовых приборов (приоткройте окно, фрамугу, форточку и т.п.).
- Не допускайте одновременную работу принудительной вентиляции и газоиспользующего оборудования.
- Полностью удалите шибер и загерметизируйте с внешней стороны отверстие от него.
- Ежедневно проверяйте состояние оголовка дымохода (в индивидуальных домовладениях).
- Не оставляйте работающее газовое оборудование без присмотра.