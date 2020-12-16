Металлоинвест – в ТОПе рейтинга Всемирного фонда дикой природы

Исследование дает представление о степени экологической ответственности представителей отрасли.

Ежегодный рейтинг открытости экологической информации горнодобывающих и металлургических компаний проводится с 2015 года, по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) и консультационно-аналитической группа «КРЕОН» при поддержке Национального рейтингового агентства. Начиная с 2019-го, расчет осуществляется в рамках проекта WWF «Люди – природе», который реализуется при поддержке Европейского Союза.

Основная цель исследования – повышение экологической ответственности горнодобывающего и металлургического сектора. Расчет рейтинга традиционно провел аналитический центр Национального рейтингового агентства по оригинальной методике, разработанной Всемирным фондом дикой природы.

Рейтинг состоит из трех разделов: экологический менеджмент, воздействие на окружающую среду и раскрытие информации. Расчет производится по всем сегментам – от обустройства месторождения и добычи до переработки полезных ископаемых.

В нынешнем году «Металлоинвест» - ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали - занял 5-ое место в части открытости экологической информации. По итогам актуализации рейтинга Компания показала лучший результат среди предприятий черной металлургии. Еще один высший балл - за раскрытие информации о воздействии на окружающую среду в ходе производственной деятельности.

Наращивая производство, Компания снижает нагрузку на окружающую среду, минимизирует выбросы в атмосферу..

- Рейтинг WWF – эффективный инструмент независимой оценки экологической ответственности бизнеса, – отметил генеральный директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев. – Металлоинвест из года в год остаётся в лидерах рейтинга. Это отражает нашу приверженность принципам устойчивого развития, на которых базируется стратегия Компании. Мы наращиваем производство высококачественной железорудной продукции, способствующей снижению углеродного следа и нагрузки на окружающую среду, повышаем эффективность использования природных ресурсов, сокращаем выбросы в атмосферу на своих производствах. Компания продолжает активную работу в направлении развития и внедрения самых передовых технологий «зеленой» металлургии».

В 2019 году Металлоинвест присоединился к Глобальному договору ООН (UnitedNationsGlobalCompact) – международной инициативе в сфере устойчивого развития и социальной ответственности бизнеса. А агентство EcoVadis присвоило Компании «Серебряный» уровень международного рейтинга.

Кроме того, в том же году Металлоинвест стал одной из первых компаний в России, подписавшей соглашение о «зеленом финансировании»: Банком ING была открыта кредитная линия на сумму до 100 миллионов долларов США.

В 2020 году Компания утвердила Экологическую программу на пятилетний срок. Она предусматривает инвестиции в размере более 21 миллиарда рублей в комплекс технологических и природоохранных мероприятий с прямым экологическим эффектом на всех производственных площадках Металлоинвеста.