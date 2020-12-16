В Белгородской области «Ростелеком» организовал Wi-Fi на набережной реки Нежеголь

Технология беспроводного подключения позволяет пользоваться интернетом при помощи любого гаджета — от мобильного телефона и планшета до ноутбука.

«Ростелеком» организовал беспроводной доступ в интернет по технологии Wi-Fi на набережной реки Нежеголь в городе Шебекино Белгородской области. Для реализации проекта цифровой провайдер построил около двух километров волоконно-оптических линий связи, установил коммутатор и три точки доступа к сети WI-FI.

- Этот проект мы выполнили по заказу управления городского хозяйства администрации Шебекинского городского округа. “Ростелеком” предложил комплексное решение. Установленные точки доступа на набережной обеспечивают до 200 одновременных сессий и скорость передачи данных до 50 Мб/с. Наш сервис легко масштабируется под нужды каждого конкретного заказчика и позволяет развернуть качественное покрытие беспроводным доступом в интернет на любых локациях: в учреждениях социальной инфраструктуры, городских общественных зонах, на промышленных предприятиях, объектах сферы услуг. В зависимости от потребностей клиента компания предоставляет различное оборудование. Wi-Fi с обязательной авторизацией пользователей помогает заказчикам создавать комфортное пространство своим посетителям и клиентам и при этом соблюдать требование закона, - рассказал Михаил Юдин, заместитель директора – директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

Технология беспроводного подключения позволяет пользоваться интернетом при помощи любого гаджета — от мобильного телефона и планшета до ноутбука. Для установки соединения пользователю необходимо подтвердить авторизацию через сайт госуслуг, по бесплатному номеру «8-800» или смс. Период авторизации абонента сохраняется в течение 48 часов.

Услуга «Управляемый Wi-Fi» «Ростелекома» подходит для бизнеса любого масштаба. Она позволяет клиентам управлять настройками сети и политикой доступа. При подключении к интернету возможна настройка приветственной страницы с информационно-рекламным контентом.

Более подробную информацию о цифровом сервисе можно узнать на сайте «Ростелекома» и по телефону 8 800 200 3000.