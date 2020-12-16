Мобильные приложения «Открытия» - ТОПе рейтинга Mobile Banking Rank

Эксперты провели всесторонние исследования мобильных приложений банка. Фото: "КП" Архив

В частности, приложение для смартфонов на базе iOS заняло 5 место рейтинга в категории «Лучшие цифровые офисы» - за год банк поднялся на 10 позиций и получил оценку 55,9. Приложение для пользователей Android - на 6 месте с оценкой 53,2, поднявшись за год на 9 строчек. А в категории «Лучшие мобильные банки для ежедневных задач» приложение «Открытия» для iOS и для Android поднялось на 9 позиций до 7 места.

Методика исследования Markswebb включает в себя тестирование основных операций в приложении, исследование интерфейса по заданному набору пользовательских сценариев, а также юзабилити-тестирование с участием пяти сторонних респондентов. Такая методика позволяет получить комплексное представление об эффективности и удобстве мобильных приложений.

Как отмечают аналитики Markswebb, за последний год в приложении банка значительно расширился спектр сервисов, стало более удобным управление продуктами.

- Еще в прошлом году мы поставили себе задачу значительно нарастить долю продаж и обслуживания через дистанционные каналы, перевести большую часть наших продуктов и сервисов в «цифру». Ситуация вокруг COVID 19 ускорила эти процессы, - говорит Александр Пятигорский, вице-президент, директор департамента Digital ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». - Мы действительно многого добились. За год проникновение пользователей в наши дистанционные каналы увеличилось на 13,5% - почти до 70%. Мы рады, что наши усилия получили высокую оценку, и рассчитываем в следующем году укрепить свои позиции в рейтинге Markswebb.