Полицейские призывают белгородцев обращаться за паспортами, водительскими правами и справками по предварительной записи

Чтобы избежать столпотворения, лучше заранее определиться со временем и датой визита

Сотрудники подразделений УМВД России по Белгородской области призывают жителей региона обращаться за госуслугами по предварительной записи. Сделать это можно через Единый интернет-портал либо же по телефону.

Если требуются справка об отсутствии судимости или реабилитации жертв политических репрессий, архивные документы либо же надо проставить апостиль, то вам в Информационный центр. На сайте ведомства указан телефон для предварительной записи - (4722)352-746. Имейте ввиду, что справки о наличии (отсутствии судимости), а также о том, подвергнуты ли вы административному наказанию за потребление наркотиков, можно получить через сайт госуслуг, вообще не выходя из дома. Их электронный и печатный варианты имеют юридически одинаковую значимость. На изготовление электронного документа потребуется от двух до десяти дней.

Из-за технического сбоя регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД оказывают госуслуги в порядке «живой очереди». Чтобы избежать столпотворения, лучше заранее определиться со временем и датой визита. Ранее «Комсомолка» уже размещала телефоны для предварительной записи.

Сотрудники подразделений по вопросам миграции также просят воспользоваться возможностями предварительной записи на Портале госуслуг либо же звонить по телефонам:

- 8(4722) 55-05-71 — оформление разрешений на временное проживание и видов на жительство;

- 8(4722) 55-08-59 — оформление виз и приглашений;

- 8(4722) 31-85-10 — получение патентов и разрешений на работу, оформление трудовых договоров;

- 8(4722) 23-16-79 — приобретение российского гражданства;

- 8(4722) 32-69-83 — оформление заграничного паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации.

Внимание жителей Губкинского городского округа обращают на то, что с 16 декабря по вопросам миграции, в том числе для оформления новых загранпаспортов, следует обращаться по адресу: г. Губкин, ул. Раевского, д. 9. Уточнить информацию можно по телефонам: (4721) 7-10-23; 7-10-22; 7-10-21; 7-10-24.